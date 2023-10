Tove Villfor è una ballerina svedese nata a Stoccolma il 19 dicembre 1996. Attualmente ha 26 anni. La danzatrice è una dei volti più apprezzati di Ballando con le stelle, il programma dedicato alla danza in onda su Rai1 ogni sabato sera.

Tove Villfor , chi è la ballerina di Ballando con le stelle in coppia con Ricky Tognazzi

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? La madre lavora nel marketing, mentre il padre è un tecnico informatico per una multinazionale. Ha anche una sorella, Ella Villfor.

Tove si è diplomata presso il Thorildsplans Gymnasium nel 2015. Riguardo alla sua vita sentimentale, sembra che in passato abbia avuto una relazione con il collega Stefano Oradei, ma questa notizia non è mai stata confermata.

Al momento, sembra che Tove sia single.

Tove Villfor è molto attiva sui social media. Ha una pagina Facebook, un profilo su Twitter e su Tik Tok, ma il suo account più seguito è su Instagram, dove ha quasi 30mila follower.

Prima di diventare insegnante a Ballando con le stelle, Tove ha lavorato anche come modella.

La sua passione per la danza è sempre stata presente e ne ha fatto una carriera. Inoltre, una volta arrivata in Italia, ha avuto l’opportunità di recitare in un episodio di “Che Dio ci aiuti”, la nota fiction con protagonista Elena Sofia Ricci.