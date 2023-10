Simone Casula è un ballerino professionista di 32 anni, originario di Cagliari. Ha mostrato passione per la danza sin da bambino e si è specializzato in balli latino-americani. Lo scorso anno è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle.

Simone Casula, chi è il ballerino di Ballando con le stelle

Simone ha viaggiato in tutto il mondo, ottenendo diversi riconoscimenti e vincendo premi importanti. In particolare, ha vinto due volte i campionati mondiali di Show Dance e nove volte i campionati italiani.

Nel 2022, Simone Casula è diventato famoso al grande pubblico quando è entrato nel cast dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle, talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Nella sua prima avventura nel programma danzante è stato l’insegnante di Rosanna Banfi, con la quale ha stretto una bellissima amicizia che è andata oltre la televisione.

Nel secondo anno, invece, si esibisce in coppia con Rosanna Lambertucci.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Simone Casula, si hanno pochissime informazioni. Non sappiamo se il ballerino professionista sia felicemente fidanzato oppure single.

Sui suoi profili social compaiono soprattutto immagini che riguardano il lavoro, o la sua amicizia con l’ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu.