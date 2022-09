Probabilmente Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, non si aspettava un simile clamore in seguito alla recente intervista realizzata a Francesco Totti. Dalla scorsa domenica non si parla d’altro. Con le sue dichiarazioni – ed accuse – Totti è riuscito ad infiammare ancora di più il gossip che da mesi ruota attorno alla separazione con l’ormai ex moglie Ilary Blasi.

Intervista a Totti, parla il giornalista Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo ha raccontato ad oggi i grandi avvenimenti degli ultimi 30 anni ma ha anche dato voce ai grandi protagonisti, da Barack Obama a Ennio Morricone, passando in ultimo all’intervista di domenica scorsa a Totti. Le reazioni non si sono fatte attendere ed oggi quell’intervista è sulla bocca di tutti. A Fanpage.it ha svelato:

Un milione e mezzo di pagine viste sul sito del Corriere della Sera, non era mai successo. È il segno che era di interesse per i lettori e noi giornalisti lavoriamo per i lettori.

Il giornalista ha poi chiarito se le risposte dell’ex Capitano della Roma potessero essere state o meno manovrate da chi attualmente cura gli interessi legali dell’ex calciatore:

Ma assolutamente no, in nessun modo. Io ho un rapporto con Francesco Totti dal 2002, dai mondiali in Corea del Sud e Giappone. Gli chiesi come passava il tempo, lui mi rispose: “Sto ‘a squaglià ‘a Playstation”. Lo rividi nel 2006, ai mondiali vinti, nella partita contro l’Australia. Non ci siamo mai persi di vista, insomma.

Gli aspetti che lo hanno colpito di più, dice ancora Cazzullo, sono stati l’addio al calcio, la malattia e la morte del padre:

La vicenda privata è la parte che mi interessa meno, ma è chiaro perché interessa tutti. Perché il calcio e la televisione sono i due veri grandi romanzi italiani. Coppi e Bartali, Meazza e Piola, Rivera e Mazzola, Totti e Del Piero. Dall’altra parte, la televisione: Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Silvio Berlusconi – che ha incrociato le due cose. Totti e Ilary sono un romanzo estremamente popolare, proprio per questo: incrociano calcio e televisione.