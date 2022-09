Fabrizio Corona sgancia le nuove bombe su Ilary Blasi contattando il suo ex fidanzato prima di Francesco Totti. Spazio anche per un volto già noto e un contatto inedito che vi farà restare a bocca aperta.

Corona contatta l’ex di Ilary Blasi: Totti gli scrive in privato e spunta un altro

L’ex re dei paparazzi ha contattato Sean Brocca (detto Shon) il modello fidanzato con Ilary Blasi poco prima che lei incontrasse Francesco Totti. Il biondino ha scritto una lunga confidenza che Fabrizio ha condiviso su Instagram:

Ciao Fratello, ho trovato solo queste due foto. Per quanto riguarda la mia storia con lei, sono passati 20 anni, noi siamo stati insieme 1 anno, ci siamo divertiti. Durante la nostra relazione ho fatto un po il “cazz*ne” con le altre (beh sai come ero) ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata… forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina. Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui (Totti, ndr) quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato all’ interno dell’armadio nella casa dove vivevamo, due lettere e un regalo (mi sembrava una luna di peluche con al centro una nostra foto) che non mi aveva mai dato… probabilmente ci teneva …ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’e’ stato nulla da fare. Ha fatto parte della mia vita e non provo alcun rancore nei suoi confronti, anzi ho il ricordo di tante belle risate…. Questo e’ quello che posso dirti fratello… ti appoggio e ti voglio bene! Sean.

L’ex modello poi aggiunge:

Cmq non condivido le tue affermazioni su: “e’ stata una storia costruita”, credo che TOTTI fosse molto innamorato di ILARY, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il SUO NOME per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! qualche scappatella è normale, ci può stare. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. LEI SAPEVA E HA ACCETTATO PER 20 ANNI PERCHE’ LE CONVENIVA.

Corona successivamente ha messo uno screen che mostra il profilo di Francesco Totti nel tentativo di contattarlo in privato.

In ultimo, ha postato una foto di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici, nome tirato fuori da Very Inutil People (Corona, in questo modo, “conferma” il flirt?).

Politicamente scorretto e privo di scrupoli quanto volete Fabrizio Corona è l’unico in Italia capace di fare del gossip come si deve.