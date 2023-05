Nei giorni scorsi Chiara Ferragni è finita al centro di una nuova polemica per via di uno scatto social che non è passato affatto in secondo piano. L’imprenditrice si è mostrata in topless su Instagram ma il selfie ha letteralmente diviso in due i follower. A commentare anche un nome noto del giornalismo, Elena Guarnieri, volto storico del Tg5.

Topless Chiara Ferragni, dopo il commento della 11enne, stoccata della giornalista del TG5

“Mirror selfies”, ovvero “Selfie allo specchio”: così Chiara Ferragni ha descritto il suo topless su Instagram, ottenendo in due giorni quasi 800 mila like e migliaia di commenti. Tanti di questi sono certamente positivi, molti negativi o comunque critici.

Non manca il commento della giornalista del Tg5, Elena Guarnieri, la quale in toni pacati ha voluto esprimere il suo punto di vista lanciando un messaggio provocatorio:

Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena.

Il suo commento ha ottenuto centinaia di risposte ed oltre 11 mila like.

Ancora più virale il commento di una bambina di 11 anni che ha scritto: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?”, tirando in ballo anche la figlia Vittoria, che a breve avrà la sua età e si ritroverà forse a porsi le stesse domande. “Il messaggio è molto semplice: nessuno può giudicarci e farci sentire sbagliate”, ha replicato Chiara Ferragni, “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”.