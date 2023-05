Oggi, giovedì 18 maggio 2023, sono usciti i primi quattro episodi della seconda stagione di The Ferragnez, la serie con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni che ci hanno “regalato” una dura lite durante la terapia di coppia.

Lite per Fedez e Chiara Ferragni in terapia: fughe e lacrime

Fedez, facendo il punto della situazione, ha esordito: “Stiamo bene. Abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una sola volta. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia…”.

“Non usare la parola crisi”, ha specificato lei per poi aggiungere: “Non parliamo di questa cosa”.

Fedez si è alterato parecchio:

Secondo te io volevo affrontare quell’argomento lì? Avevo fatto un gesto bello e tu, a mio parere, non l’hai apprezzato e volevo parlare di quello. Non parliamo di un cazz*, che stiamo facendo? Fai una roba, parla con lui da sola che mi avete tutti rotto i coglion*.

Fai tu, io mi sono già rotto i coglion*! Io reputo che abbia già mandato segnali. Ha detto che ho pronunciato una parola che non dovevo dire ma mi girano un po’ le scatole che io non possa dire determinate parole.

Fedez, a questo punto, ha lasciato lo studio del suo terapeuta e Chiara Ferragni ha proseguito la seduta:

Non so come reagire. Perché secondo me le sue reazioni sono esagerate per una cosa che può dire senza mancarmi di rispetto visto che io gli ho fatto una richiesta.

Tornando in studio il rapper ha mostrato le sue perplessità e anche il terapeuta ha evidenziato la sua aggressività tra le lacrime della Ferragni:

Non sono ferito. A me spiace… questa è la litigata più brutta che abbiamo fatto in terapia. Io e te non siamo in crisi, non siamo mai stati più uniti di così.