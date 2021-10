Tommaso Zorzi ‘on fire’: “Katia Ricciarelli? Insopportabile! Si sente sto caz*o”

Durante l’ospitata di Tommaso Stanzani al GF Vip Party, ieri è intervenuto anche il fidanzato Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Zorzi ha commentato la diretta del Grande Fratello Vip che si è aperta con lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Ed ovviamente non sono mancate delle stoccate nei confronti della cantante lirica.

Tommaso Zorzi dice la sua su Katia Ricciarelli

Tommaso Zorzi ha dapprima ironizzato sulle sopracciglia della Ricciarelli commentando insieme a Giulia Salemi ed alla sorella Gaia ciò che andava in onda:

Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Le tue sopracciglia almeno si potevano guardare!

Tommaso ha quindi proseguito, seguendo lo scontro che si svolgeva in diretta tra l’ex moglie di Pippo Baudo e Jo Squillo, esprimendo ciò che realmente pensa di Katia Ricciarelli, senza peli sulla lingua:

Mamma mia, sai che la Ricciarelli è insopportabile! Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! Anche meno. No ma hai capito? Si sente proprio sto caz*o!

Il fidanzato lo ha ripreso ma Zorzi ha proseguito con la stoccata:

No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un c***o’, anche meno. L’ho detto!

Il vincitore del passato GF Vip ha poi fatto un paragone con Giucas Casella ritenendolo molto più umile della cantante lirica:

È un patatone lui. Lei alcune volte è troppo. Basta! È insopportabile, mamma mia! Ti giuro. È aggressiva non solo nei confronti di Jo, ma di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo. E ma scusa allora è st***za! Come la De Blanck? No. Patrizia è più auto ironica, si prende più in giro. Lei è completamente algida. Patrizia poi faceva delle cose talmente assurde e, se vuoi, divertenti che non poteva starti antipatica. Lei involontariamente era simpatica, comica. La Ricciarelli no!

Ma quanto manca Tommaso nella Casa da 1 a Zorzi?