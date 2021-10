Il web sa essere molto divertente ma anche tanto polemico e critico. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, sono tra i personaggi più “attenzionati” dal popolo della rete, così come i loro parenti, Gaia Zorzi compresa.

Scoppia la polemica dopo una frase di Gaia Zorzi

Durante l’ultima puntata del GF Vip Party, Giulia Salemi e Gaia hanno ospitato proprio Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani.

Gaia Zorzi ha presentato il ballerino come “cognato temporaneo”, scatenando la polemica del web che l’ha costretta ad intervenire su Twitter:

Ieri c’è stata una polemica perché ho detto “cognato temporaneo” (anche se ho specificando che lo dicevo per scaramanzia) dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l’ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy. Io amo essere ‘sorella di’ finché non mi ritrovo in mezzo a fandom diversi che quando devono prendersela con qualcuno lo fanno con me. In puntata Giulia ha anche detto “Gaia mi dice sempre quanto è carino Tommy” perché penso sia la persona migliore per mio fratello.

Qua secondo me si vede la differenza di chi capisce il contesto è chi vuole estrapolare una cosa per fare polemica. Ma poi dire “per scaramanzia poteva essere detto in altri modi”, in che senso? Ho letteralmente specificato che lo dicevo per non portare cattiva fortuna pic.twitter.com/9A5xyGR0ew — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) October 26, 2021

Io amo essere ‘sorella di’ finché non mi ritrovo in mezzo a fandom diversi che quando devono prendersela con qualcuno lo fanno con me. In puntata Giulia ha anche detto “gaia mi dice sempre quanto è carino tommi” perché penso sia la persona migliore per mio fratello — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) October 26, 2021

Trovo veramente assurdo che ormai non si possa dire praticamente nulla senza fare scoppiare delle inutili polemiche.

Per quanto ci riguarda tante good vibes a Gaia!

