Tinì Cansino scomparsa da Uomini e Donne: che fine ha fatto?

Da qualche tempo a questa parte, di Tinì Cansino, opinionista senza opinione di Uomini e Donne, non si hanno più notizie? I suoi interventi nel corso del dating show di Canale 5 sono sempre stati centellinati e questa caratteristica ha rappresentato spesso motivo di scherno da parte dei telespettatori.

Che fine ha fatto Tinì Cansino a Uomini e Donne?

Ad ogni modo, da qualche tempo Tinì Cansino sarebbe letteralmente scomparsa dalla trasmissione Uomini e Donne e sono in tanti a domandarsi il perché.

Sebbene la sua rubrica dedicata ai segni zodiacali sia ancora attiva sul magazine del programma, in studio Tinì sarebbe venuta meno, come mai?

Ormai da oltre un mese, infatti, la silenziosa opinionista non siede più accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti ed ormai attorno all’attrice appassionata di oroscopo sarebbe nato un vero e proprio mistero.

E’ possibile che dopo parecchio tempo la redazione del programma abbia appurato la non essenzialità della sua presenza? O dietro il suo allontanamento ci sarebbero ragioni più profonde? Il sito ufficiale di Witty la descrive ancora come opinionista di Uomini e Donne ma non è da escludere che proprio lei abbia deciso di fare un passo indietro rispetto a questo impegno.