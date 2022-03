Nel corso della giornata si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che vedremo nel corso di queste settimane. Tra le anticipazioni, una grossa novità riguarda Matteo Ranieri che ha fatto la sua scelta.

E’ la pagine Instagram Uominiedonneclassicoeover che ci ha rivelato le croccanti anticipazioni in merito alla scelta di Matteo Ranieri che ha deciso di uscire fuori dal dating show insieme a Valeria Cardone a discapito dell’altra corteggiatrice Federica Aversano.

Ecco le anticipazioni della registrazione:

Matteo ha scelto dicendo che dal primo bacio (quello andato in onda questa settimana) ha capito che l’avrebbe scelta. A Federica ha detto che hanno passato bei momenti ma il suo cuore non batte per lei.

Federica ha detto a Matteo che se lo aspettava e che si è sentita presa in giro quando il tronista l’ha portata a casa sua perché non doveva farlo visto che la scelta evidentemente ce l’aveva.

Tina ha attaccato Federica.