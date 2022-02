Finalmente Matteo Ranieri ha lanciato la frecciatina che tutti aspettavano scagliando l’arco (e tutte le frecce) nei confronti della sua ex fidanzata Sophie Codegoni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel corso della nuova puntata di oggi sia Denise Giulia Mingiano che Federica Aversano hanno deciso di non tornare nello studio lasciando il tronista senza corteggiatrici.

Maria De Filippi ha parlato con Matteo Ranieri di Denise, facendolo riflettere:

Secondo lei la redazione ha architettato tutto, perché aveva mandato a quel paese Armando. Noi quel passaggio non l’abbiamo. Noi non abbiamo alcun interesse. Io ho fatto cercare l’audio, ma non l’hanno trovato. Nella sua convinzione sono io che blocco questo amore. Mi dispiace se ti ho bloccato, ma ti ho solo fatto riflettere. Non ce l’ho con Denise.