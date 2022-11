Novità interessantissime nell’universo Mediaset e dei futuri palinsesti. Il ritorno di Temptation Island e l’allungamento del Grande Fratello Vip 7 rappresentano le principali novità annunciate nelle passate ore. In un incontro con la stampa Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sull’attuale stagione Mediaset ed ha anticipato anche i prossimi palinsesti: scopriamo le novità.

Palinsesti Mediaset: torna Temptation Island, si allunga il Grande Fratello Vip

E’ stato Pier Silvio Berlusconi ad annunciare il ritorno di Temptation Island, dopo le recenti notizie che lo davano ormai cancellato definitivamente dai palinsesti di Mediaset. Ed invece il programma dell’estate tornerà nei prossimi mesi caldi del 2023, mentre si allunga il GF Vip 7 e slitta La Talpa. Ecco le parole di Berlusconi riprese da Fanpage.it:

La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all’attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta. Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità.

Dunque, ricapitolando: Mediaset ha confermato l’allungamento del reality condotto da Alfonso Signorini, con il ritorno dell’Isola in primavera e di Temptation Island in estate. Niente da fare per La Talpa, almeno nel 2023.