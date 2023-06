Lo scorso lunedì 26 giugno è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia.

In molti, dopo aver visto le coppie, hanno trovato una certa somiglianza tra Francesco Chiofalo e Daniele, il nuovo protagonista insieme alla fidanzata Vittoria.

Proprio Chiofalo, chiamato in causa in prima persona, ha commentato la somiglianza con il nuovo protagonista di Temptation Island, svelando pure un retroscena:

Effettivamente io e lui un pochettino ci assomigliamo, sì. Anche se, però, non è che siamo la stessa persona. Voglio dire, non basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma, avere i capelli rasati, fare palestra per essere la stessa persona. Infatti sicuramente non penso che sia un’osservazione che lo faccia molto felice paragonarlo a me.

Chiofalo ha aggiunto:

Io sono contento che sia stata data a un ragazzo simile a me la mia stessa possibilità. Tant’è che volevo anche scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli un in bocca al lupo per il programma. Ma ho visto purtroppo che lui mi ha bloccato ovunque quindi… Non ho capito perché… forse ce l’ha con me, non lo so… Però sì, mi ha bloccato ovunque. Chissà perché?