Un colpo di scena dietro l’altro, stasera, a Live Non è la d’Urso. Taylor Mega, chiamata a commentare il caso di Antonella Elia al Grande Fratello Vip e le accuse nei suoi confronti, ha avuto un confronto verbale molto duro con il migliore amico della showgirl. L’uomo, anche lui in collegamento, ha tirato in ballo una foto della influencer davanti ad una camionetta della Polizia mentre fa il dito medio. Barbara d’Urso è intervenuta a gamba tesa per fare chiarezza su questo aspetto.

Taylor Mega, foto dito medio davanti a camionetta Polizia: è caos

Barbara d’Urso si è detta del tutto all’oscuro rispetto a quanto dichiarato dall’amico di Antonella Elia su Taylor Mega e sulla curiosa foto. Tuttavia, la foto in questione era realmente sul profilo della Mega, datata dicembre 2018, almeno fino a pochi istanti dopo la “denuncia” dell’amico della Elia.

Quando la padrona di casa ha chiesto delucidazioni sulla foto in oggetto, Taylor Mega ha cercato di cambiare argomento fino a quando non ha annunciato il suo momentaneo addio dal mondo della televisione al fine di potersi dedicare ad un “progetto segreto”.

Incalzata nuovamente dalla padrona di casa Taylor Mega ha replicato di non ricordare l’esistenza della foto in questione. A quel punto la conduttrice ha reagito in modo inaspettato:

Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Ma siccome penso che non sia vero… solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l’avrai fatto…

Taylor Mega, di contro, ha ribadito le sue intenzioni di prendersi una pausa per potersi dedicare ad altri progetti. Secca la replica di Barbara: