Tavassi dopo l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha spiegato come funziona il suo rapporto con Micol Incorvaia, ben più profondo e sincero di alcune dimostrazioni plateali in diretta TV.

Tavassi parla delle “farfalle nello stomaco” di Micol

Noi non abbiamo bisogno di fare queste cose eclatanti. Il nostro vero è quando stiamo lì nel van e ci diciamo le cose. Quando lei parla di “farfalle nello stomaco”, io so cosa ci diciamo, non mi interessa che lei lo dica pubblicamente, non me ne frega niente. Sono cose nostre. Sono stato tanto contento per il confronto con il padre. Il feedback di un genitori… io mi metto nei suoi panni. Ha visto come sono io, sono molto rispettoso. Scherzo ma lei è il mio punto di riferimento, la cosa più bella che mi sia capitata, tutto…

Tavassi, quindi, ha anche confermato di non avere alcun interesse ad avvicinarsi alla Murgia:

Io vado da un’altra così? E vado a ferire l’unica persona per me importante?

Edoardo con queste parole ha anche confermato quanto ci tenga al suo rapporto con Micol.