L’attrice 31enne Tanya Fear, nota per aver preso parte nella serie Doctor Who, risulta scomparsa da quattro giorni. Dallo scorso 9 settembre, infatti, avrebbe fatto perdete le tracce. La notizia trova ora conferma dal suo portavoce e manager mentre da diverse ore sui social campeggia l’hashtag #FindTanyaFear che raduna i fan di tutto il mondo.

Che fine ha fatto l’attrice britannica Tanya Fear? Al momento della scomparsa la 31enne si trovava a Los Angeles. Il suo manager Alex Cole è intervento alla ABC News asserendo di averla vista la scorsa settimana e che “stava bene”.

Dopo la notizia della sua sparizione, ovviamente, la preoccupazione è tanta al punto da dichiarare:

Dopo 48 ore dalla scomparsa, le indagini avrebbero iniziato a prendere in considerazione anche le ipotesi più funeste. L’account ufficiale per le ricerche ha reso noto un comunicato:

L’attrice è celebre soprattutto per aver preso parte, nel 2018, alla serie tv britannica di fantascienza Doctor Who, prodotta dalla BBC. Di recente è apparsa nella serie Spotless di Netflix e nel film Kick-Ass 2.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv

— #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 12, 2021