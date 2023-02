Le storie di C’è posta per te sono finte? Ospite interviene e svela tutto

Ma le storie di C’è posta per te sono vere o è tutto montato? A rispondere ad una delle domande più ricorrenti sul programma storico di Maria De Filippi è stata proprio un’ospite della stessa trasmissione, Federica Pellegrini.

La verità sulle storie di C’è posta per te

Nella puntata di ieri di C’è posta per te, ad aprire la rosa di storie è stata proprio la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due neo sposini si sono prestati per un regalo emozionante.

A chiamare l’ex nuotatrice in trasmissione è stata Ida, che ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori ed alla sorella, per ringraziarli della loro vicinanza mentre lottava contro il tumore al seno.

Federica, prima della messa in onda di C’è posta per te ha pubblicato un post su Instagram per pubblicizzare la sua presenza e quella del marito in trasmissione. Come sempre però è giunta la fatidica osservazione critica: “Mi sembra sempre tutto finto”.

La Pellegrini è intervenuta smentendo e replicando: “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”.

A confermare le parole dell’ex nuotatrice ed ospite di C’è posta per te è stata un’altra follower che probabilmente ha avuto un coinvolgimento diretto con le storie del programma, dal momento che ha commentato: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”.

Come spesso accade, non sono mancati i commenti di chi criticava la presenza di Federica Pellegrini nella trasmissione del sabato sera di Canale 5, ma anche in quel caso l’ex nuotatrice in maniera molto diplomatica, pacata ed educata, ha rivendicato la sua ospitata nonostante i suoi trascorsi sportivi: “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?”. Per lei, infatti, si è trattato della terza sorpresa nel programma di Maria De Filippi.