Stoccata di Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi

La recente scomparsa dell’iconica attrice Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo 2025 a seguito di una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico italiano. Numerosi personaggi noti hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi sui social media, ricordando la carriera e la personalità dell’attrice. Tuttavia, tra le manifestazioni di affetto, emerge una voce critica: quella di Clizia Incorvaia, nuora della Giorgi e moglie di Paolo Ciavarro.

La denuncia di Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi: “Falsità assurda”

Clizia Incorvaia, nota influencer e personaggio televisivo, ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere il proprio disappunto riguardo a certi messaggi di cordoglio che ha definito ipocriti. Senza fare nomi specifici, ha lanciato una frecciata diretta a coloro che, a suo avviso, avrebbero ignorato Eleonora Giorgi in vita, per poi celebrarla pubblicamente dopo la sua morte. Nelle sue storie Instagram, Clizia ha scritto:

Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. ‘L’amore, la stima e il rispetto’ sono fatti, non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele, tu sai.

Questo sfogo ha sollevato interrogativi su chi siano i destinatari delle sue critiche e ha acceso un dibattito sull’autenticità delle manifestazioni di cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Il rapporto tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi è sempre stato descritto come profondo e affettuoso. In occasione della scomparsa della suocera, Clizia ha condiviso una poesia toccante e ha espresso il suo dolore con parole colme d’amore: