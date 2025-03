Funerale Eleonora Giorgi, quando sarà: le sue ultime volontà

L’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore al pancreas, aveva pianificato con attenzione le modalità del suo ultimo saluto, esprimendo desideri specifici riguardo alla cerimonia funebre. In un’intervista rilasciata qualche mese fa a Vanity Fair, aveva condiviso con il pubblico le sue ultime volontà, rivelando un approccio sereno e ironico nei confronti della morte.

Le ultime volontà di Eleonora Giorgi: la musica del suo addio

Eleonora Giorgi aveva espresso il desiderio che il suo funerale fosse accompagnato da due brani musicali particolarmente significativi per lei: “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum e “Wish You Were Here” dei Pink Floyd. Aveva specificato: “Mi piacerebbe ‘A Whiter Shade of Pale’ e ‘Wish You Were Here’. Voglio una in entrata e l’altra in uscita”. Questa scelta musicale rifletteva il suo gusto personale e la profondità con cui affrontava la vita e la morte.

L’organizzazione del funerale: un incarico speciale

Consapevole dell’importanza di un commiato organizzato con cura, l’attrice aveva affidato l’organizzazione del suo funerale a una cara amica, la costumista Nicoletta Ercole. Con la sua consueta ironia, Eleonora le aveva detto: “Tesoro, il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente”. Un dettaglio che sottolinea come Eleonora affrontasse la vita e la morte con leggerezza e profondità, desiderando che anche il suo ultimo saluto rispecchiasse la sua personalità.

La cerimonia funebre: data, luogo e dettagli

Il funerale di Eleonora Giorgi si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 16:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La scelta di questa location non è casuale: la chiesa è nota per aver ospitato le esequie di numerose personalità del mondo dell’arte e dello spettacolo, rendendola un luogo simbolico per l’ultimo saluto all’attrice. La cerimonia sarà aperta al pubblico, permettendo a fan, amici e colleghi di rendere omaggio alla sua memoria.