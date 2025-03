Paolo Ciavarro, le ultime toccanti parole per mamma Eleonora Giorgi

Il ricordo straziante di Paolo Ciavarro per la madre Eleonora Giorgi ha commosso il web.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei suoi cari e dei fan che l’hanno amata per anni. L’attrice, icona del cinema italiano, si è spenta all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. A dare l’ultimo saluto, il figlio Paolo Ciavarro, che con un messaggio straziante sui social ha espresso tutto il suo dolore.

Paolo Ciavarro e l’ultimo saluto alla madre Eleonora Giorgi

Dopo l’annuncio della scomparsa di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro ha scelto di condividere con i suoi follower un ricordo speciale della madre. Su Instagram ha postato una foto di lui bambino tra le braccia di Eleonora, entrambi sorridenti e complici, accompagnata da poche parole cariche di emozione:

Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo.

Parole semplici, ma che racchiudono il dolore profondo per la perdita della madre, con cui aveva un legame speciale.

Il legame speciale tra Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi

Chiunque abbia seguito il percorso di Paolo Ciavarro, in particolare durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, sa quanto fosse forte il rapporto con la madre. Celebre il momento in cui Eleonora entrò nella Casa per fargli una sorpresa, lasciando emergere un legame profondo e indissolubile.

Negli ultimi anni, Paolo ha sempre sostenuto la madre nella sua battaglia contro la malattia, sperando fino all’ultimo in un miracolo. Ma il 3 marzo, la speranza si è infranta.

Dopo il suo messaggio sui social, Paolo ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto:

Grazie di cuore per il vostro immenso affetto.

Il toccante annuncio di Andrea Rizzoli: “Mamma si è spenta tra le nostre braccia”

A dare ulteriori dettagli sulla scomparsa di Eleonora Giorgi è stato Andrea Rizzoli, l’altro figlio dell’attrice, intervenuto nel programma La Volta Buona su Rai 1.

Con grande compostezza, Andrea ha raccontato gli ultimi momenti della madre:

Si è spenta serenamente questa mattina alle nove e mezza fra le nostre braccia, non ha sofferto. La camera ardente è strettamente privata, ma chiunque voglia salutarla potrà farlo mercoledì alle 16 alla Chiesa degli Artisti, dove si terranno i funerali pubblici.

Ha poi chiesto rispetto per la struttura sanitaria che ha ospitato la madre nei suoi ultimi giorni:

Vi chiedo di non fermare l’andamento della clinica perché qui ci sono altre persone che stanno lottando per la loro vita.

L’ultimo ringraziamento di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro, visibilmente provato, ha aggiunto poche ma intense parole, ringraziando ancora una volta per il sostegno ricevuto:

Grazie di cuore per l’immenso affetto che stiamo ricevendo. Il sorriso di mamma rimarrà sempre per tutta la vita.