Stefano De Martino non è solo l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed il marito di Belen Rodriguez ma è anche e soprattutto uno dei volti del futuro della Rai. In una recente e lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, De Martino ha parlato a lungo di tv, ma anche della sua vita privata.

Nella prima serata del lunedì, Stefano De Martino si ritrova a sfidare il GF Vip, anche se il suo pubblico non è influenzato dal reality e viceversa. In merito ha commentato:

Di base io, per sana abitudine, i dati di ascolti li leggo al contrario: se facciamo il 9% io penso al 91% che non ci ha guardato, in cui ci rientra anche chi non accende nemmeno la Tv. So che un milione e mezzo circa di persone ci segue e decide di passare la serata con noi, se succede al lunedì sera, quando c’è il Grande Fratello Vip, la fiction, o la partita di turno, deduco che molti ci scelgono a prescindere di cosa c’è altrove. Ci poniamo come alternativa, non in competizione con la concorrenza. Mi piace pensare che per queste persone ci sia un’alternativa ed è bello sapere che ti hanno scelto.