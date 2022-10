Belen Rodriguez ha litigato con Fedez e Chiara Ferragni? La showgirl argentina, qualche giorno fa, ha pubblicato su Instagram un post “enigmatico” dove mandava qualcuno a quel paese.

Belen Rodriguez ha litigato con Fedez e Chiara Ferragni?

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto… ma il vaffa quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro. […] Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”, questo il messaggio di Belen su Instagram.

Intervistata da Valerio Staffelli, la showgirl ha smentito che il suo post fosse indirizzato ad Antonino Spinalbese o agli altri ex:

Io voglio bene ai miei ex, nella vita non discute solamente con vecchi amanti…

Poi ha aggiunto:

Non voglio fare nomi, lui lo sa. Si tratta di un collega che mi aveva invitato a prendere lezioni lessicali d’italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto!

In molti, compresa Striscia La Notizia, avevano ipotizzato potesse trattarsi di Fedez.

Tuttavia, proprio un paio di sere fa, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro anche a Fedez per polemica che riguardava il figlio Leone.

In quella occasione, il rapper avrebbe smentito l’attacco nei confronti della Rodriguez.

Belen, proprio lo scorso aprile, è stata ospite di Fedez a “Il Muschio selvaggio”, podcast che conduce con l’amico Luis Sal.

Tra i due c’erano state numerose battute (alcune anche un po’ “ambigue”).

Cosa sarà successo?

Dopo questo “polverone”, Belen ha smesso di seguire su Instagram sia Chiara Ferragni che Fedez (ma lui la segue ancora).

A quanto pare, la Ferragni, non seguirebbe Belen ormai da mesi.

Nel 2016, Novella 2000 aveva ipotizzato che tra Fedez e Belen Rodriguez ci fosse un flirt (lei si era appena lasciata con Stefano De Martino e lui era single dopo la fine della sua storia con Giulia Valentina):

Belen Rodriguez e Fedez continuano a frequentarsi. La settimana scorsa il rapper e l’argentina si erano visti prima nel ristorante La Risacca di Milano per poi andare in un locale sui navigli e finire la serata nella discoteca The Club. Fedez e Belen si sono rivisti, qualche sera fa, nel ristorante Le Petit Bistrot, conosciuto come “Il quartier generale” della Rodriguez, dove Belen è solita far festa con le amiche più fidate. All’interno del locale tra loro c’è sempre stato molto feeling, ma quando poi è arrivato il momento di uscire hanno preferito stare a distanza, anche se solo di un paio di metri. Per poi andare in un altro locale su due auto diverse. Come mai? Hanno qualcosa da nascondere?