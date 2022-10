Tapiro di Striscia per Fedez: ecco per quale motivo, c’entra Leone

Tapiro di Striscia per Fedez: ecco per quale motivo, c’entra il figlio Leone – VIDEO

Questa sera a Striscia la notizia in onda su Canale 5 dalle ore 20.35, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Fedez, il settimo della sua carriera, dopo la polemica per il presunto “sfruttamento” del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram.

“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, chiarisce il rapper, che aggiunge: “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.

Tapiro di #Striscialanotizia per Fedez: “Io e Chiara non monetizziamo sui nostri figli”. Poi parliamo della facilità con cui avete insultato due genitori. Tra un po’ li accostavate alla Franzoni… pic.twitter.com/jpHQ9bswA0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 18, 2022