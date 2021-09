Stefania Orlando è pronta al debutto con Tale e Quale Show, il programma dedicato alle imitazioni musicali in onda ogni venerdì sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Intervistata tra le pagine di Gente, la Queen di Babilonia svela chi vorrebbe imitare.

Stefania Orlando a Tale e Quale Show: “Ecco chi vorrei imitare!”

Vorrei imitare Gabriella Ferri, una donna intensa che aveva un modo struggente di cantare: quando l’ascolto provo emozioni che mi scuotono. E poi vorrei essere David Bowie per una notte: era alto e biondo, aveva una fisicità che ben si sposa con la mia.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta anche chi, invece, la intimorisce:

Avrei molto timore, invece, se mi venissero chieste prove alla Maria Callas: non sento nelle mie corde una vocalità lirica come la sua. Mi piace, certo, ma mi arrendo già. Penso che non la saprei rendere come merita.

E per quanto riguarda la sua esperienza nella Casa del GF Vip, dichiara:

La rifarei subito. È stata un’esperienza unica, irripetibile. Mi sono messa a nudo permettendo al pubblico di conoscermi e a me stessa di guardarmi dentro. È emerso il mio essere protettiva, paziente con chi mi sta accanto, riflessiva, pronta al conflitto ma anche a mettermi in discussione se ci sono problemi. In quel programma ho sollevato un velo e ho mostrato Stefania per come è. Rientrare in Rai è come tornare a casa: è l’azienda nella quale sono cresciuta e il Gf Vip è stata una meravigliosa pausa trascorsa a Mediaset.

Stefania svela perché ha accettato Tale e Quale

Avevo fatto tre provini in passato, ero sempre lì lì per essere presa, ma solo quest’anno ce l’ho fatta. Confesso che ho anche un po’ di quella sana paura che ti dà adrenalina. Spero di divertirmi, emozionare e, soprattutto, non fare figuracce. […] A volte mi chiedo: ma perché lo sto facendo? Avrò fatto bene ad accettare? La risposta è immediata: impegnati, ma buttati, con leggerezza. È comunque uno show, un gioco.