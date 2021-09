Stefania Orlando è pronta a conquistare Tale e Quale Show, dopo la precedente esperienza nella spiatissima Casa del GF Vip. Nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, la conduttrice incontrerà il suo ex inquilino, Pierpaolo Pretelli, ma questa volta si sfideranno a suon di imitazioni e canzoni. Come se la caverà la “Queen” di Babilonia?

A caratterizzare l’esordio di Stefania Orlando a Tale e Quale Show è stata un po’ di insicurezza sebbene al Grande Fratello Vip sia riuscita a dimostrare pienamente di essere in grado di avere dalla sua parte un grande esercito di fan, le sue ‘viperelle’, pronto a sostenerla.

Tra le pagine del settimanale Mio però, la Orlando non ha nascosto qualche timore in vista della sua nuova esperienza televisiva, ammettendo:

Credo di poter vincere? No, assolutamente! Non ho mai fatto nemmeno un concorso nella mia vita perché ho sempre temuto la competizione: mi sono sempre ritenuta inferiore agli altri. Vincere no, convincere sì: aspiro a fare bella figura.