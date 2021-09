La stanza della privacy al Grande Fratello Vip: ecco a cosa serve

I maschietti della Casa del Grande Fratello Vip hanno una stanza tutta loro da sfruttare nei momenti particolari e dare spazio alla loro privacy senza l’occhio indiscreto delle telecamere del programma.

Lo scorso anno anche Andrea Zelletta aveva fatto questa richiesta che, probabilmente, il Grande Fratello Vip non gli aveva accordato.

Ieri l’argomento era saltato fuori con Alex Belli ed è proseguito serenamente anche a cena con la battuta di Francesca Cipriani:

adoro che il Gf ha messo a disposizione una stanza per la privacy degli uomini ma amo un po’ di più loro che lo sbandierano ai quattro venti a tavola in diretta scusate #gfvip pic.twitter.com/vrNrdqiQ6O

Dovete sapere che quella casa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamera anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda. In pratica eravamo osservati anche in quella stanza, ma dallo staff del programma, quindi autori e produzione. Si tratta di una telecamera di sicurezza. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo sei mesi ho ceduto e me ne sono fregato.