Lulù Selassiè è il personaggio più in vista di questi ultimi giorni. La più piccola delle sorelle in Casa ha conquistato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip soprattutto per la sua “storia” con Manuel Bortuzzo (ma non solo).

Lo staff di Lulù Selassiè prende un’importante decisione

Clarissa, secondogenita delle Selassiè, ha svelato un dettaglio choc con protagonista proprio Lucrezia che, ad appena 15 anni, avrebbe subito una violenza da parte di uno stalker che la minacciava:

Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L’incontro con Piera? L’ha fatto qualche volta, qualche volta l’ha fatto… fuori da qua lei ce l’ha, il fatto che non ci vada tutti i giorni per lei è grave perché ne ha bisogno. La sua salute mentale… cioè, ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi. È stata violentata, l’hanno molestata quando aveva 15 anni, l’hanno ricattata con delle foto nude. Sì, violentata praticamente. C’era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva.

Sono cose pesanti e la sorella le spiattella così come se fossero la lista della spesa, senza rispettare i tempi di Lulù.

Avrebbe dovuto dirlo Lulù. #gfvip pic.twitter.com/IObAQyNXdW — (@mrsincoerenza) October 6, 2021

Oltre al dramma non ancora superato, pare che Lulù abbia problemi pure con il cibo, così come svelato da Francesca Cipriani:

Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta…

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare…

E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip (di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv — Miri (@Myriam_Rea) October 6, 2021

Ed in più, la più piccola delle sorelle Selassiè, sta vivendo una travagliata relazione con Manuel Bortuzzo che, proprio in queste ore, le ha confermato di non essere il suo fidanzato.

Il popolo del web, specie dopo tutti questi accadimenti, si è letteralmente scatenato in commenti, offese ed insulti. E, proprio per questo motivo, la famiglia e lo staff di Lulù ha preso una decisione: chiudere il profilo Instagram.

Online sono rimasti quelli delle altre sorelle e il profilo comune.