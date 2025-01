Spoiler Amici 24, ospiti e anticipazioni 26 gennaio: sfide e classifiche

La terza puntata di Amici 24 del 2025, in onda domenica 26 gennaio alle 14.00 su Canale 5, si preannuncia esplosiva. La registrazione odierna negli studi Elios di Roma ha rivelato alcuni spoiler che lasciano intuire uno spettacolo ricco di sfide e momenti di alta tensione. Scopriamo le anticipazioni rese note dal sempre affidabile portale di SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24: sfide e colpi di scena inaspettati

Nella puntata di domenica, i cantanti saranno protagonisti di sfide cruciali per mantenere la propria posizione all’interno della scuola. Ecco cosa è emerso nel corso della registrazione di oggi di Amici 24.

Partiamo subito dagli ospiti: in studio ritroveremo Banji e Fede. I giudici delle gare sono stati: Fred De Palma ed Enrico Nigiotti gudici della cara canto, Fabrizio Mainini giudice gara ballo.

Alessio è stato costretto ad abbandonare la Scuola di Amici 24 a causa di un suo infortunio che lo terrà lontano dalla danza per diverso tempo (QUI i dettagli).

Come sono andate le sfide attesissime di Deddè e Dandy hanno vinto la sfida, ma non sarà trasmesso nella puntata di domenica, bensì durante il daytime.

La prossima settimana saranno chiamati a svolgere la sfida Giorgia e Niccolò.

Spazio quindi alla classifica della gara di canto:

Antonia

Jacopo Sol

Chiamamifaro

Trigno

Senzacri

Luk3 (canta anche il nuovo inedito dal titolo Piangi).

Vybes e Nicolò a parimerito

Mollenbeck

Niccolò

Ed ora la classifica della gara di ballo:

Chiara

Daniele

Alessia

Francesca

Antonio

Giorgia

Maglia sospesa per Francesca, “perché ha fatto un compito dato dalla Celentano, di latino americano, ed è risultata insufficiente sia per la maestra che per Deborah. Si crea qui una lunghissima discussione”.