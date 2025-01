Colpo di scena ad Amici 24: Alessio costretto a lasciare la Scuola, la sua reazione

Un inatteso colpo di scena sconvolge il pubblico di Amici 24: Alessio Di Ponzio, uno dei ballerini più promettenti di questa edizione, è stato costretto a lasciare la Scuola a causa di un infortunio che non gli consente di proseguire nel programma.

Amici 24, infortunio fatale per Alessio Di Ponzio

Dopo giorni di preoccupazione e accertamenti medici, è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: Alessio non è in grado di continuare il percorso ad Amici 24. Visibilmente scosso, il giovane ballerino si è lasciato andare a uno sfogo carico di emozioni:

È la cosa peggiore che mi potesse capitare!

La sua determinazione e il talento avevano conquistato giudici, insegnanti e pubblico, ma ora Alessio dovrà fare i conti con un percorso di recupero lontano dai riflettori.

La proposta di Maria De Filippi: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Nonostante la dolorosa decisione, Maria De Filippi ha stupito tutti con una proposta che ha acceso una luce di speranza per il giovane ballerino. La conduttrice ha invitato Alessio a tornare nella prossima edizione del talent, come accaduto in passato a Mattia Zenzola, che ha poi trionfato l’anno successivo.

“Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo”, ha dichiarato Maria, regalando ad Alessio e al pubblico un momento di grande emozione.

Le lacrime non sono mancate: da parte di Alessio, consapevole dell’occasione persa, e del pubblico, che ha visto svanire il sogno di seguire il suo percorso in questa stagione. Tuttavia, la promessa di Maria ha lasciato spazio alla speranza di rivedere Alessio sul palco l’anno prossimo, magari più forte e determinato di prima.

