Loren Rossetti, sorella di Greta del Grande Fratello, tramite le storie di Instagram si è scagliata contro Beatrice Luzzi ed ha parlato pure di Sergio D’Ottavi.

Non mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti. Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma.

Ma spesso si è messa contro i ragazzi della Casa in modo infantile e senza far comprendere loro l’errore che commettevano. Per me è incommentabile!

A partire dal fatto che si è permessa di esprimere un’opinione fuori luogo nei confronti del rapporto tra mia madre e mia sorella.

Penso che si sarebbe dovuta sciacquare la bocca tantissime volte prima di parlare, al posto dei concorrenti della Casa sicuramente io non sarei stata così calma nel rispondergli… forse si sarebbe dovuta trovare una persona come me davanti. Non ho altre parole per questa donna.