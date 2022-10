Nel corso di Casa Chi, Sophie Codegoni ha parlato dell’abbandono di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip insieme a Pierpaolo Pretelli: “Cosa ne penso? Alfonso si è espresso in maniera perfetta”, ha esordito l’ex gieffino.

Sophie e Pierpaolo parlano del caso Bellavia e citano i due vipponi “complici”

“Purtroppo lì dentro è facile che si creino dei ‘mostri’. – ha aggiunto Pierpaolo – Se hai delle lacune psicologiche è difficile da gestire. Marco ha chiesto aiuto. Lui piangeva e la gente gli passava davanti e non si fermava per capire quale fosse il problema”.

L’ex concorrente ha aggiunto:

Sono state usate parole forti nei suoi confronti e non è stato l’approccio giusto. Io sono fiero di aver partecipato alla mia edizione. La situazione di Marco era più seria e critica e sono felice che sia uscito perché lì dentro il problema si stava ancora di più fortificando. Secondo me in Casa hanno sottovalutato il problema. Quando Marco è stato provinato non si sono accorti. Anche Charlie, si è mostrato ieri grande amico ma poi ha utilizzato un atteggiamento forte e insensibile. Nel cast di quest’anno c’è stata mancanza di umanità.

Pier ha parlato della sua edizione:

Con la morte del fratello di Dayane eravamo una famiglia in lutto, con tutte le rivalità del caso.

Anche Sophie Codegoni ha detto la sua:

Avere dei momenti down al GF vip è normale perché ti trovi spaesata e la forza è proprio la famiglia che si crea che va oltre il gioco e la nomination. Nonostante i litigi, tipo me e Soleil, potevamo scannarci ma quando una aveva un problema era così, ma proprio per una questione di umanità, ti viene istintivo. Marco era per terra da solo. Come hanno fatto a non chiedergli niente?

I provvedimenti: Ciacci e Ginevra fuori

E per quanto riguarda i provvedimenti, con l’eliminazione e la squalifica di Ciacci e Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli si è trovato d’accordo anche se:

Mi sento di dire che Gegia oppure Charlie, che hanno usato dei termini non proprio consoni, avrebbero dovuto alzarsi e uscire insieme a Giovanni Ciacci. I provvedimenti penso siano giusti. Ciacci e Gegia, di fronte all’evidenza, cercavano ancora di giustificarsi. Non hanno avuto nemmeno il buonsenso di tacere.

Sophie Codegoni ha concluso:

Pian piano usciranno tutti quelli che sono stati coinvolti. E’ vero che Ginevra è stata giustamente squalificata ma altri non hanno parlato di bullismo l’hanno fatto. Secondo me anche Gegia sarebbe dovuta andare via, la donna della Casa principalmente coinvolta in questa vicenda.