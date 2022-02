Poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha sferrato un nuovo colpo basso a Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe accusato l’ex calciatore di aver chiesto aiuto ai fan di Jessica Selassié per mandare avanti nel gioco la compagna.

Sonia Bruganelli avrebbe trovato di cattivo gusto il gesto social di Lorenzo Amoruso che, intervenendo – sebbene si fosse ripromesso di non farlo più – avrebbe pubblicato sui suoi social la caricatura di Jessica e Barù scrivendo “#teamjeru”. Il commento dell’opinionista non si sarebbe fatto attendere:

Ed alle critiche di un utente che cercava di mettere in luce anche il ‘bullismo’ di Delia e Nathali verso Jessica, Sonia ha rincarato la dose asserendo:

Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fans per ricavare voti per la moglie?!?!??