Lorenzo Amoruso si “palesa” al GF Vip: ecco la reazione di Manila – VIDEO

Ieri sera molti concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto dei video messaggi da parte dei loro innamorati. Manila Nazzaro non ha avuto alcun segnale da parte di Lorenzo Amoruso, facendo allertare i social.

Stamattina l’ex giocatore di calcio ha fatto recapitare alla sua dolce metà un cesto di rose rosse accompagnate da una dolcissima dedica d’amore che ha commosso gli abitanti della Casa.

Ecco il contenuto:

Amore mio, sempre troppo poche saranno le rose che ti dono per ringraziarti dell’amore che costantemente ci accompagna ma purtroppo le rose non sono baci caldi e intimi che possono scaldarti il cuore ed esprimere il nostro grande sentimento. Quindi, in attesa del momento in cui ti riabbraccerò, sappi che queste rose sono pregne di tutto il mio amore per te e per noi. Ti amo.