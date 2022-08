Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? In queste ore, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sono al centro del gossip dopo la news sul nuovo ruolo di una di loro ad Avanti un altro.

Soleil e Sophie hanno litigato? Quel like di troppo insospettisce i fan

Secondo Chi Magazine, Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un altro. Per il ruolo sarebbe stata in lizza anche Soleil Sorge, successivamente “esclusa” da Sonia Bruganelli per via della troppa sovraesposizione (così scrive the pipol).

E mentre sui social da ore non si parla d’altro, proprio Soleil ha fatto sorgere un dubbio in merito agli attuali rapporti con Sophie: le ex concorrenti del GF Vip hanno litigato?

La Sorge, dopo aver cliccato “like” ad un post contro Jessica Selassiè proprio ieri, anche oggi ha fatto un gesto simile ma questa volta nei confronti di Sophie, accusata dalla rete di averla copiata per aver fatto una fotografia simile insieme ad un cavallo.

questo è il drama che aspetto con ansia da tempo pic.twitter.com/FMLF190vzi — cheryl (@iwantalollipop_) August 2, 2022

Comunque io il drama solphie lo aspetto da un po’, fate qualcosa dai — (@maledettotewpo) August 3, 2022