Soleil Sorge “fuori” da Avanti un altro per troppa “sovraesposizione”?

Soleil Sorge “fuori” da Avanti un altro per colpa della sua sovraesposizione? Questo è ciò che scrive the pipol, svelando perché Sonia Bruganelli avrebbe preferito Sophie Codegoni in “sottrazione” dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip ha ricoperto il giudice de La Pupa e il Secchione Show in onda su Italia 1 con Barbara d’Urso. Se un ruolo in TV e alcune ospitate sono il campanello d’allarme di eccessiva sovraesposizione, forse ci siamo dimenticando della presenza di Belen Rodriguez ai tempi d’oro (per fare il primo nome che mi viene in mente).

Barbara d’Urso, quando era la vera regina del trash, conduceva tre programmi (GF Nip, Pomeriggio 5, Live Non è la d’Urso) e girava una fiction TV (La Dottoressa Giò).

Lo stesso Tommaso Zorzi, dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5 è stato presentato in più momenti ed ha subito ricoperto il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi.

E, proprio in questo caso specifico, mi pare che la sua carriera sia pienamente decollata nel mondo della conduzione in maniera egregia.

Chi se ne frega della sovraesposizione quando un personaggio funziona.

Senza nulla togliere a Sophie, per la sua giovane età e la gavetta che deve ancora fare, questo ruolo le si addice. Per Soleil, invece, senza girarci troppo intorno, sarebbe stato un oggettivo passo indietro e mi pare abbastanza evidente.

Personalmente credo che sia stata Soleil (qualora la proposta le sia effettivamente arrivata) a rifiutare il ruolo di Bonas in favore del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, ruolo che le si addice maggiormente e più vicino alla conduzione alla quale aspira.

Ma i miei sono solamente pensieri ad alta voce.