Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

Sophie Codegoni dopo il Grande Fratello Vip sarà la nuova Bonas di Avanti un altro (Sara Croce dovrebbe essere entrata ufficialmente nel cast de Il Maurizio Costanzo Show), game show condotto da Paolo Bonolis.

E se inizialmente Sonia Bruganelli aveva affermato di voler lavorare con Soleil Sorge, successivamente ha virato verso Sophie Codegoni, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Del resto, la carriera di Soleil è talmente avviata che il ruolo un po’ marginale di Bonas non avrebbe avuto molto senso per la sua carriera in piena evoluzione.

Tra le pagine di Chi Magazine, la fidanzata di Alessandro Basciano svela il suo nuovo ruolo:

Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.

A chi ho detto di essere stata presa? In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.

Sognare non è reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola.