Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 entrerà anche Giovanni Ciacci. La rivelazione arriva tra le pagine di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini uscito oggi con il nuovo numero.

L’esperto di moda ha fatto anche una confessione shock sulla sua vita privata svelando di essere sieropositivo e di voler entrare nella Casa del Grande Fratello Vip anche per informare il pubblico e sensibilizzarlo:

Sono sieropositivo, lo dico a tutti. Ma oggi con le cure , chi ha l’Hiv è come gli altri, vive con chiunque senza rinunce né paure: il virus non si trasmette più. Sarò nella Casa per farlo capire agli italiani. Non abbiate paura dei sieropositivi, sono uguali a voi.