Nuovo promo per il Grande Fratello Vip e piccola polemica social. Nella clip che annuncia la settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, la vincitrice Jessica Selassiè è marginale in favore di Soleil Sorge che ha aperto il breve video.

Quel like di Soleil Sorge contro Jessica Selassiè dopo il promo del GF Vip

Proprio la Sorge ha scatenato alcune polemiche social per aver cliccato “like” ad alcuni post che prendevano in giro la presenza di Jessica Selassiè nel nuovo promo che sta girando in queste ore annunciando la nuova edizione in partenza dal prossimo mese.

Protagoniste o meno, dal prossimo 19 settembre la maggior parte delle persone si concentrerà sulle nuove dinamiche della casa e il valore di persone, personaggi, fatti e misfatti saprà concretizzarsi con il tempo e, senza alcun dubbio, fuori dalle quattro mura di Cinecittà.

Io ho sempre creduto che il valore di un essere umano si quantifichi in azioni, gesti, presenza ed essenza.

Tuttavia, è fuori discussione che Jessica e Soleil siano state due grandi protagoniste e, personalmente, penso che sia stato un vero peccato che non abbiano creato la giusta alleanza dopo il Grande Fratello Vip.

A me se i nostri non sono nella promo, nelle foto sul muro, nella love boat, non hanno un ruolo nel programma non me ne frega nulla, anzi meglio. Possono anche far finta di niente ma quel programma l’hanno retto loro e noi che li abbiamo sostenuti altro che teatrini #jeru #gfvip — chechu👑🌈 (@Chechunreal) August 2, 2022

Accettare mille promo dove escludete Jess, ma uno come Gian e Jess in quella casa vi ci vorranno trent’anni per trovarne uno degno di loro. #gfvip #jessvip #jeru #gianfede — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) August 2, 2022