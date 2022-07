Jessica Selassiè, oltre ad essere la vincitrice del Grande Fratello Vip, ha dimostrato di essere una perfetta sorella maggiore, sempre pronta a difendere Lulù e Clarissa dagli attacchi della rete (e ancor prima in TV).

Ecco perché la Selassiè di fronte ad un attacco social nei confronti di Clarissa è intervenuta difendendo la sorella minore, accusata da una utente di Twitter di essere priva di contenuti.

“Clarissa finalmente in pausa dai social. – hanno scritto su Twitter – da mo’ che dovevi fare pausa sorè”.

Pronta la replica di Jessica Selassiè:

Vedrete i contenuti che lancerà my sister! È solamente piccola non è che non ha contenuti. Grazie.