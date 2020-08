I fan di Skam Italia sperano che Netflix dia il via libera alla quinta stagione. Proprio per questo motivo, gli estimatori della serie hanno portato in tendenza su Twitter l’hashtag #skamitaliaseason5, sperando di essere notati.

Skam Italia 5, l’hashtag vola in tendenza su Twitter

Dopo aver setacciato a fondo il mondo di Eva, Martino, Eleonora e Sana nella quarta stagione, il pubblico affezionato di Skam Italia è già prontissimo per conoscere la vita dei ragazzi dopo il diploma, alle prese con università e lavoro.

Nelle ultime ore, l’hashtag #SkamItaliaSeason5 è volato in tendenza su Twitter per merito di tweet e osservazioni in merito alla serie. Qualcuno vorrebbe una quinta stagione interamente dedicata alle dinamiche di Filippo, altri sognano di vedere protagonisti Silvia e Luchino oppure Elia.

Parla Ludovico Bessegato

Intervistato da Fanpage a maggio, il regista di Skam Italia, Ludovico Bessegato, ha parlato dell’ipotesi quinta stagione, non escludendola del tutto: “Trattandosi di un format, fino alla quarta stagione la serie poteva essere quella. Dalla quarta in poi bisogna avere l’approvazione dei detentori del format. Non ci sono rotte stabilite, ovvero l’obbligo di fare un personaggio piuttosto che un altro. Però qualunque scelta va concordata”.

#skamitaliaseason5

per vedere Silvia che apprezza veramente Luca.

Per Martino e Niccolò che ora sanno di potersi fidare ancora di più.

Per Gio e Eva che sono tornati più forti di prima.

Per Ele e Edo che sono tornati dopo tanto.

Per Sana e Malik che hanno più speranze. — (@noccaapito) August 10, 2020