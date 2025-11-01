Simone ubriaco al GF ribalta un tavolo, gieffini infuriati – VIDEO

Simone ubriaco al GF ribalta il tavolo e scatena la furia di Omer! Quest’anno per la notte del 31 ottobre i concorrenti ci hanno dato tutto

Come ogni anno, anche stavolta il Grande Fratello ha organizzato una festa di Halloween piena di sorprese e momenti sopra le righe (qui per recuperare la rissa tra due donne). Durante la notte, alcuni concorrenti hanno esagerato con i festeggiamenti e tra loro c’è stato anche Simone De Bianchi, che dopo qualche bicchiere di troppo ha completamente perso il controllo, finendo per ribaltare un tavolo e scatenare la furia di Omer.

Raga FOLLIA CI HANNO DATO TUTTO

ANCHE L’UBRIACONE COL COLTELLO CHE ROMPE IL CAZZO E RIBALTA COSE#grandefratello

pic.twitter.com/JZX4lL2E4Q — B‍♀️ (@bbxsedici) November 1, 2025

Simone ubriaco al GF, la confessione su Anita

In preda all’euforia e visibilmente alticcio, Simone ha iniziato a parlare a ruota libera, lasciandosi andare a rivelazioni inaspettate sui suoi sentimenti:

“Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto io le risposte che dovevo avere nella vita ce le ho avute, quello che dovevo recuperare nella mia vita l’ho avuto. Qui dentro al GF a me mi interessa di Anita, che a lei però interessa Jonas e a lui interessa lei. Che ci sto a fare qui dentro io? Basta. Il mio pensiero è quella ragazza lì, la penso dal secondo giorno che sto qui dentro. Io poi voglio tanto bene a Jonas e non gli farò mai guerra per una donna. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava“.

S: “Perchè a me adesso interessa di te (Anita)!” Con il coltello puntato in faccia e quella parrucca rossa ✨

tutto così surreale #GrandeFratello #jonita pic.twitter.com/eqmC2SJhwR — Francesca • ADVDM (@francym97_) November 1, 2025

Una confessione sincera ma anche scomposta, che ha lasciato tutti gli inquilini della casa senza parole. Nel frattempo, l’atmosfera si è fatta sempre più tesa, soprattutto dopo una lite tra Simone e Grazia Kendi, accusata di aver insinuato che Domenico e Valentina si fossero messi d’accordo per creare dinamiche strategiche nel gioco.

Le discussioni sono presto degenerate, coinvolgendo anche Francesca Carrara e suo figlio, con accuse incrociate e momenti di forte nervosismo. Grazia ha perso la pazienza, sbottando in diretta con parole dure:

“Sei ossessionato, sono il tuo pensiero fisso. Sono la tua paura più grande qui dentro. Tu sei ossessionato dal mio cavolo di pensiero e a me non me ne frega un cavolo. A me di quello che pensi tu e tua mamma di me, mi importa meno di zero. Non sono venuta qui a farmi rompere da voi due“.

La festa di Halloween, che doveva essere un momento di leggerezza e divertimento, si è così trasformata in un vero e proprio campo di battaglia emotivo. Ora resta da vedere come reagirà il Grande Fratello a queste tensioni e se verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti della serata.