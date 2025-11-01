Due donne arrivano quasi alle mani al Grande Frattello – VIDEO

Grande Fratello: lite sfiorata tra Domenico e Valentina contro tutti dopo la festa di Halloween

La festa di Halloween al Grande Fratello 2025 ha rischiato di trasformarsi in una vera rissa. Tutto è iniziato quando Valentina Piscopo, tornata nella casa come ospite per osservare da vicino il suo compagno Domenico D’Alterio e il suo rapporto con Benedetta Stocchi, si è trovata al centro di pesanti accuse da parte di alcuni concorrenti.

Da quando Valentina è rientrata nel reality, molti gieffini hanno iniziato a sospettare che lei e Domenico si siano messi d’accordo prima dell’inizio del programma per creare un triangolo amoroso e alimentare dinamiche di gelosia e tensione.

Anita Mazzotta è stata la prima a sollevare dubbi sull’autenticità del loro comportamento: “Ragazzi io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Dai, lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato”.

Successivamente, Anita ha affrontato direttamente Valentina ribadendo il suo sospetto: “Il tuo compagno si comporta così con Benedetta, poi tu entri e gli metti un freno. Poi è arrivata la tua seconda entrata e io ho iniziato a pensare, ‘era premeditata come situazione’. Io l’ho pensato e te lo dico in faccia“.

Anche Mattia Scudieri e Grazia Kendi hanno dichiarato di credere che la coppia avesse pianificato un copione a tavolino.

Rissa sfiorata e urla nella notte, il VIDEO

Anita e Valentina che a momenti si menano era tutto quello che speravo per questa serata di Halloween. Stanno litigando tutti contro tutti, finalmente i desideri sono stati esauditi #GrandeFratello pic.twitter.com/5VWRB85xmA — ☾ (@psychovirgoo) November 1, 2025

Dopo cena, il clima è degenerato. Valentina Piscopo si è avvicinata a Domenico D’Alterio e ha puntato il dito contro Anita, accusandola di aver messo zizzania:

“I tuoi amici pensano che abbiamo strumentalizzato e abbiamo recitato una scena. Poi c’è una che ha insinuato il dubbio in tutti. Chi mi fa la domanda se io e te ci siamo messi d’accordo per hype? Una che è stata fuori di qui per undici giorni e ha visto tutto? Domenico, questo è un gioco, non sono tuoi amici“.

Pochi minuti dopo, Valentina ha perso la calma e ha iniziato a gridare davanti agli altri concorrenti, scatenando il caos nella casa:

“Per me siete folli! Ma poi chi parla? Anita, una che è stata fuori e ha visto tutto lo schifo che è andato addosso al mio compagno. Questa imbecille. Tu fuori hai visto tutto Anita! Sei una falsa e basta, sei stata fuori più di dieci giorni e hai visto tutto. Imbecille ma chi pensi di fregare?”.

A quel punto anche **Domenico D’Alterio** è esploso, difendendo la sua compagna e attaccando duramente il gruppo:

“Voi avete pensato che io avevo architettato tutto per fare hype su di me. Avete ipotizzato che l’ho fatto per gli ascolti. Sì, che ho pensato questo prima di entrare nel programma. Se pensavate questo me lo dovevate dire prima. Anche Benedetta che sta zitta e non commenta non mi piace. Se anche solo per un istante pensate questo non siete miei amici e fate schifo. Sì mi fate schifo se lo pensate. Io non so giocare, non potrei mai aver architettato tutto questo. Siete una massa di bugiardi e falsi. Mi parlate alle spalle e fate schifo, siete dei falsoni. Avete visto il marcio in me che sono un vostro amico. Ma come vi passa per la testa che io abbia fatto i piani mesi fa? Ma come cavolo vi permettete? Fatevi schifo da soli. Non vi dovete permettere, non ve lo dico più“.

I toni si sono alzati al punto che Omer e Jonas sono dovuti intervenire per separare Domenico dagli altri concorrenti e riportare la calma.