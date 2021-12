Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli interviene dopo lo scoop di Novella 2000 che ci parlava di rottura tra di loro. E così, mentre l’opinionista flirta con Miriana al Grande Fratello Vip, l’ex modella rompe finalmente il silenzio.

Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori.

Nel frattempo Biagio D’Anelli nella Casa del GF Vip, si è sfogato con Sophie Codegoni (fresca di rottura) confessando di provare delle emozioni per Miriana nonostante la sua relazione fuori:

Non mi posso permettere di fare il playboy, è una situazione che sto scardinando con tatto proprio perché le voglio bene. Sono fidanzato ma provo delle emozioni per lei e quindi mi sto esponendo. La cosa fuori finirà, il punto è che io me la prenderò per me. Non l’ho baciata perché lei cade nel giudizio, fa parte di lei.

Se esco lunedì, analizzerò quello fuori), mi assumerò le responsabilità. Se si dovesse chiudere, la aspetterò e me la bacerò privatamente.