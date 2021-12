La pace tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan è durata molto poco. Oggi, al Grande Fratello Vip, le due vippone si sono nuovamente scontrate e la cantante lirica (come sempre) è andata oltre.

Lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: “Non fare la santa!”

Katia Ricciarelli, durante l’ultima diretta, ha velatamente accusato Miriana di essere una poco di buono dopo l’ingresso di Barù: “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente”.

“Ti vorrei pregare di non farmi più quelle battute” ha affermato la Trevisan questa mattina. Katia Ricciarelli è rimasta ferma sulle sue idee: “Tu devi vivere la tua vita ma, se faccio una battuta, la devi accettare” ha aggiunto.

Tra le due la discussione si è fatta sempre più accesa.

“Se ho fatto una battuta e ti sei offesa ti chiedo scusa, ma non chiedermi di cambiare idea” ha aggiunto Katia: “La Casa è grande, non ci parliamo più”.

la vekkia dando velatamente della poco di buono a miriana e tirando fuori pisolo che non si sente dal quindici diciotto ma che tornasse a fare la turandot #gfvip pic.twitter.com/nGUWIOMZyj — giorgia (@debyconunab) December 22, 2021

Miriana poi si è sfogata con Manila, Sophie e Valeria:

E chi sono? Una donna che porta la sua femminilità qui dentro. Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere.

Manila Nazzaro (come sempre) ha cercato di difendere Katia:

Lui ha delle attenzioni verso di te che una persona fidanzata non deve avere. Tu sei in un momento di bisogno di amore e non voglio che gli altri se ne approfittino. Katia è furba e questa roba di Biagio te l’ha sgamata.

Miriana: “Sai cosa ha detto Giucas? so che sei buona ma non posso difenderti con Katia perché se no poi si arrabbia con me. Capisci?! QUI SIAMO TUTTI IN UNA CORTE DOVE NESSUNO DICE NIENTE e ora so succederà un casino.”

LEI DISTRUGGENDO LA VECCHIA #gfvippic.twitter.com/hXXLamqWIg — noemi 🦚 (@wildfiresqueen) December 22, 2021

Miriana si è confidata pure con Giucas Casella:

Imparasse a rispettare, a me non interessa chi è! Mi devi rispettare. Io non ho paura di niente tanto vengo sempre nominata. Io non permetto a nessuno di dirmi cose di questo tipo, neanche per scherzo. Non è un gioco… Lo scherzo piace se anche l’altro ride. Basta… preferisco non parlarle. Sono due mesi che l’aiuto, nessuno se ne accorge, mai detto pubblicamente… basta. Io non sono alla corte di nessuno, sono libera e non ho paura di niente.

QUESTA GRANDISSIMA DONNA E CONCORRENTE DI MIRIANA TREVISAN #GFVIP pic.twitter.com/1M54xFgQKG — auro| baci stellari (@darveyfeels_) December 22, 2021

Sapete bene che non provo particolare simpatia per la Trevisan ma – in questo caso – ha chiaramente ragione, bisogna essere obiettivi.