Semifinale GF Vip, come la vivono i Vipponi? Oriana esausta, Onestini in boxer rosa

Tra poche ore sarà il momento di vivere la penultima puntata del GF Vip 7. E’ tempo di Semifinale e il padrone di casa, Alfonso Signorini, nel corso del daytime di oggi 27 marzo si è collegato con i concorrenti ancora in gara per commentare insieme ed in diretta il loro stato d’animo in vista della vicina finale.

Semifinale GF Vip: lo stato d’animo dei Vipponi

Alfonso Signorini, poco prima di aprire il collegamento con la Casa del GF Vip 7, a poche ore dalla Semifinale, ha esordito in diretta: “Siamo molto tristi perché siamo arrivati alla semifinale ma siamo anche molto eccitati di capire chi sarà il vincitore che sarà proclamato lunedì prossimo qui in studio”.

Signorini non ha però anche nascosto una certa stanchezza da parte dei Vipponi e per questo ha deciso di radunarli in salone per parlare con loro. Oriana è stata la prima ad essere interpellata dal conduttore: “Io non ce la faccio più, te lo giuro amore! Vorrei vincere ma amo è difficile!”, ha confessato.

E’ poi toccato a Micol: “Come sta andando? in realtà l’ho accusata di più la scorsa settimana”. A prendere la parola è poi stata Giaele: “Da quando sono in finale sono così felice che mi sono data alle faccende di casa, ho cucinato… o meglio ho provato a cucinare!”, ha svelato, mentre il resto della Casa ironizzava sulle sue doti culinarie.

Milena in primis ha commentato: “Micol lavora e Giaele un po’ meno ma va bene!”. Andrea Maestrelli, che si ritiene il più bello della Casa ha proseguito: “Ho alti e bassi come sempre, ultimamente più bassi che alti”.

Ulteriori dettagli e retroscena sono giunti da Luca Onestini: “Porto dei boxer rosa cuciti da me”. Alberto, infine, ha dedicato una canzone di Mina a Signorini prima di dare l’appuntamento a questa sera con la Semifinale del GF Vip 7.