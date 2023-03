Chi vince il GF Vip 7? A due settimane dalla finalissima la domanda è d’obbligo e i Vipponi rimasti in Casa hanno iniziato a ragionare sugli ultimi finalisti e su chi vorrebbero in finale. Stasera conosceremo il quarto finalista, ma cosa pensano Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli?

Chi vince il GF Vip 7 secondo gli Spartani

Tavassi si è ritrovato a chiacchierare con Onestini ed in merito alla finale del GF Vip ha commentato: “Non riesco ad immaginare una finale in cui non ci sei te e neanche Nikita”. “Vediamo che succede… comunque fare fino all’ultimo giorno è spettacolare”, ha aggiunto Luca.

Tavassi ha quindi ripercorso gli ultimi mesi in Casa: “La battaglia è stata lunga e ardua ma alla fine abbiamo quasi vinto e comunque noi due non siamo ancora in finale. Almeno che vinca uno spartano!”, ha proseguito, svelando il suo desiderio.

In realtà sia Giaele che Oriana sognano che in finale possano arrivare solo gli spartani. “Sarebbe la finale più bella, secondo me ce lo meritiamo!”, ha commentato la venezuelana.

Giaele ha aggiunto: “Adesso a quanto pare stiamo vincendo, ma non cantiamo vittoria! Non ci siamo trovati ma ci siamo veramente scelti. E’ questa la differenza tra Sparta e Persia”.

Luca e Tavassi, infine, hanno stilato le caratteristiche di uno spartano:

Devi avere autoironia, devi essere solare, spontaneo, leale e sincero. Non devi andare in veranda per essere spartano, ma ormai l’abbiamo conquistata e quindi ci si può andare!