Il segreto di Luca Onestini svelato in un reality: ecco dove vedremo l’ex di Uomini e Donne

Luca Onestini sta per approdare in Spagna e seguire le orme del fratello minore, il quale è ormai diventato un vero e proprio esperto di reality avendo partecipato già a ben tre programmi in terra iberica. Adesso tocca anche all’ex volto di Uomini e Donne che dopo aver concluso la sua relazione con Ivana Mrazova è pronto a tuffarsi a capofitto nel lavoro.

Luca Onestini ed il suo segreto approdano in un reality spagnolo

Nelle passate ore Luca Onestini ha annunciato via social la sua importante novità svelando la nuova avventura in partenza. Neanche a dirlo avverrà in Spagna, dove il Gianmarco è già molto conosciuto e dove anche lui ha partecipato spesso a sostegno del fratello. Ecco le sue parole:

Inizia una nuova fantastica avventura. Sono super felice e pieno di emozioni positive! Vi voglio molto bene e quello che mi piace di più è condividere tutto questo con voi. Io sono pronto e voi? Quale potrebbe essere il mio segreto?

Il motivo della domanda finale è presto detto: Luca prenderà parte ad un reality, Secret Story Spagna, in onda nel prossimo autunno di Telecinco, il quale si basa proprio sui segreti dei suoi protagonisti. Il programma seguirà i concorrenti 24 ore su 24 e l’obiettivo sarà quello di scoprire il segreto degli altri inquilini. I volti noti della trasmissione dovranno cercare, quindi, per tutta la durata della loro permanenza di tenere al sicuro i suoi segreti. Una sorta di confessionale del Grande Fratello, per intenderci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)