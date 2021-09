Dopo le numerose segnalazioni del web, pare che Luca Onestini abbia voltato pagina dopo la fine della relazione d’amore con la modella Ivana Mrazova. Sembra che nel cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, così come anticipato da Chi Magazine, sia entrata tale Caterina.

Gli ex gieffini Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo la rottura piuttosto burrascosa hanno ora rapporti davvero pessimi. L’ex tronista da qualche settimana frequenta Caterina, ma, al momento, preferisce vivere il suo amore con discrezione per non suscitare le critiche (e sarebbero molte) dei fan che amavano la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.