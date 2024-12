“Narcisista e maleducato”, prime segnalazioni choc su Maxime Mbanda, nuovo concorrente del Grande Fratello

Il Grande Fratello 2024 promette scintille con l’ingresso di tre nuovi protagonisti nella Casa: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e il giovane rugbista Maxime Mbanda. Cavaliere al merito per il volontariato svolto durante la pandemia, Mbanda si è guadagnato l’ammirazione di molti, ma il suo ingresso nel reality di Alfonso Signorini non è passato inosservato sui social, dove già emergono polemiche e segnalazioni.

Le segnalazioni social su Maxime Mbanda: “Narcisista e maleducato”

Prima di entrare, Mbanda ha salutato i suoi fan su Instagram: “Vi prometto di rimanere me stesso nella buona e nella cattiva sorte. Da ora sono letteralmente nelle vostre mani”.

Le aspettative per il suo percorso nella Casa sono alte, ma alcune testimonianze stanno già facendo discutere. Non è passato molto tempo dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione che sui social sono iniziate a circolare accuse pesanti. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni ricevute in direct.

Un utente, rimasto anonimo, ha scritto:

Oddio, è una persona pessima, narcisista e basta! Frequentava una mia amica mentre le diceva di essere divorziato. Ovviamente erano tutte bugie.

Un’altra testimonianza racconta un’esperienza personale:

Anni fa l’ho conosciuto in un locale a Milano. Convinto e maleducato come pochi. Siamo usciti per una colazione, ma sono scappata subito. Voleva chissà cosa da me, mentre messaggiava al tavolo con un’altra per organizzarsi la serata.

Queste dichiarazioni, sebbene anonime, stanno alimentando il dibattito sui social, dividendo il pubblico tra chi lo difende e chi è già scettico. Cosa dobbiamo aspettarci?

UPDATE: Poco prima della puntata è arrivata anche la replica di Maxime alle voci sul suo conto. A Deianira Marzano ha replicato:

Tranquilla che non avrò problemi a parlarne, per quanto potrà far male soprattutto alla mia ex compagna! Purtroppo ho sbagliato più volte in passato, ma lei comunque ne è al corrente.

Successivamente, nelle sue Instagram Stories ha fatto sapere: