Marco Zechini, chi è il fidanzato di Stefania Orlando: ex mariti, carriera e ultimi aggiornamenti

Stefania Orlando è pronta a varcare nuovamente la famosa porta rossa del Grande Fratello! Oggi, 16 dicembre, la conduttrice e showgirl torna nella casa più spiata d’Italia insieme a Eva Grimaldi. La scelta di Alfonso Signorini di riportare Stefania nella casa è legata al desiderio di portare un po’ di pepe in questa edizione del programma, che ha visto alternarsi alti e bassi in termini di ascolti. Un ingresso atteso, che promette di animare ulteriormente la trama del reality: scopriamo chi è il suo nuovo fidanzato e gli aggiornamenti sulla sua carriera.

Chi è il fidanzato di Stefania Orlando: carriera e matrimonio con Simone Gianlorenzi

Nata a Roma il 23 dicembre 1966, Stefania Orlando è un volto noto della televisione italiana. Dopo il debutto come valletta nel 1993 nel programma “Sì o no?” su Canale 5, la sua carriera è decollata rapidamente. Tra i suoi successi più rilevanti, la conduzione di “I fatti vostri” su Rai 2, che l’ha consacrata come una delle presentatrici più amate dal pubblico.

La sua carriera non si è limitata solo alla televisione: Stefania è anche una cantante di talento, che ha pubblicato diversi album e singoli, tra cui “Babilonia” nel 2020, una canzone realizzata in collaborazione con il suo ex marito Simone Gianlorenzi.

La vita privata di Stefania Orlando è stata altrettanto turbolenta quanto la sua carriera. Dopo un primo matrimonio con l’attore Andrea Roncato, conclusosi nel 1999, Stefania ha sposato nel 2019 Simone Gianlorenzi, un musicista con cui ha condiviso 15 anni di vita insieme. Tuttavia, la relazione non ha resistito alla pressione del pubblico e della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e i due si sono separati nel 2022.

Chi è il fidanzato di Stefania Orlando? Nel marzo 2024, la showgirl ha ufficialmente chiuso il capitolo con Simone, come ha rivelato durante un’intervista con Monica Setta, affermando: “Il vero amore è quello che lascia andare”.

Nonostante il dolore per la fine del matrimonio, Stefania ha trovato nuova felicità con il suo attuale compagno, l’avvocato Marco Zechini, con cui sembra aver intrapreso una storia solida e serena.

La nuova vita di Stefania: amore e carriera

Oggi Stefania Orlando è felicemente innamorata di Marco Zechini, un uomo che ha saputo conquistarla con dolcezza e pazienza. Stefania racconta che la loro storia è nata in modo spontaneo durante un pranzo a Fregene, quando lui le ha chiesto: “Ti vuoi mettere con me?”.

Nonostante le difficoltà passate, Stefania si sente ora più forte che mai e sta progettando un futuro insieme al suo nuovo compagno. Inoltre, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, dove ha recentemente partecipato a “Tale e Quale Show”.

Anche se la sua carriera e la sua vita privata sono state costellate di momenti di difficoltà, oggi Stefania Orlando è più che mai determinata a vivere serenamente, rimanendo una delle figure più amate del panorama televisivo italiano.